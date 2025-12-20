Protest für Tierschutz in Plauen: Zirkusmitarbeiter zeigt Stinkefinger

Bei einer friedlichen Mahnwache für das Wohl von Zirkustieren ist es am Samstag zu einem Zwischenfall gekommen. Was passiert ist und wie die Demonstrierenden reagierten.

Die Protestierenden an der Einfahrt zum Einkaufszentrum Plauen-Park sieht man schon von Weitem. Über 30 Menschen haben sich am Samstag für die Mahnwache versammelt. Sie tragen Dutzende Schilder: Zum Beispiel: „Ja zum Zirkus – aber ohne Tiere“. „Wir wollen auf Mitgefühl statt auf Anschuldigung setzen“, erklärt Organisatorin Sophie... Die Protestierenden an der Einfahrt zum Einkaufszentrum Plauen-Park sieht man schon von Weitem. Über 30 Menschen haben sich am Samstag für die Mahnwache versammelt. Sie tragen Dutzende Schilder: Zum Beispiel: „Ja zum Zirkus – aber ohne Tiere“. „Wir wollen auf Mitgefühl statt auf Anschuldigung setzen“, erklärt Organisatorin Sophie...