Plauens Bürgermeister sorgt mit Aussage für Kritik

Plauen
Tobias Kämpf sagte mit Blick auf Gewalt gegen Frauen im jüngsten Stadtrat diesen Satz: „Massenvergewaltigungen von Leuten aus dem arabischen Raum nehmen zu.“ Das hat nun Diskussionen ausgelöst.
Mit einer Aussage im Plauener Stadtrat sorgt Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) für Diskussionen. Was war geschehen? Im Stadtrat vor einer Woche hatte es eine Anfrage zum Veranstaltungsort für einen Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen gegeben. Kämpf antwortete darauf. Dabei kam er auch darauf zu sprechen, dass „ein massiver Anstieg von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.