Plauens schönstes Abend-Event: So viele Besucher kamen zur 18. Nacht der Museen

Tausende Besucher strömten wieder ins Stadtzentrum, viele waren auch in Richtung Reusa unterwegs. Doch etwas weniger als im Vorjahr waren es tatsächlich. Wie die Bilanz der Veranstalter ausfällt.

Für Steffi Behncke vom Plauener Kulturreferat war die Nacht der Museen am Freitag wohl eine würdiges Abschiedsgeschenk. Von Anfang an, das war 2006, hatte sie die zentralen Fäden in der Hand. Demnächst geht die Macherin in den Ruhestand.