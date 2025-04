Pöhl: Ausbau des Solarparks in Herlasgrün mehrheitlich beschlossen

Der Solarpark Herlasgrün soll entlang der Bahngleise wachsen. Der Gemeinderat befürwortet mehrheitlich den Plan, es gibt aber auch Bedenken. Wer hat das letzte Wort?

Der 2013 ans Netz gegangene Solarpark in Herlasgrün wird demnächst weiter wachsen – allerdings nicht in dem ursprünglich geplanten Umfang. Der Gemeinderat Pöhl stimmte am Donnerstagabend mehrheitlich den Plänen der Stadtwerke Tübingen zu. Diese sehen vor, den bereits bestehenden Solarpark innerhalb eines 200-Meter-Korridors entlang der...