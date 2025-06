Polizei ermittelt: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien im Plauener Stadtgebiet

Eine Hausfassade, ein Verkehrszeichen und ein Stromkasten sind in den vergangenen Tagen Ziel von Farbanschlägen im Plauener Stadtgebiet gewesen.

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet Plauen mehrere Graffiti-Schmierereien festgestellt und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Unbekannte besprühten in der Nacht zum Samstag eine Hausfassade zwischen Anton- und Trockentalstraße auf drei mal eineinhalb Meter mit roter Farbe. In der Nacht zum Dienstag trieben...