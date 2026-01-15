Polizeiauto krachte in Plauen in Bäckerei-Filiale: „Es war eine unglückliche Verkettung“

Im Oktober waren bei einem schweren Unfall zwei Polizisten verletzt worden. Unfallursache sei der Zustand der Straße gewesen, heißt es in einem Gutachten. Doch war das allein der Auslöser?

Die beiden Polizisten, die in der Nacht zum 9. Oktober in einen Bäckerladen an der Neundorfer Straße in Plauen gekracht sind, waren möglicherweise doch mit einer den Witterungsverhältnissen nicht entsprechenden Geschwindigkeit unterwegs. Nach einem Bericht, den die „Freie Presse" jüngst zur Unfallursache veröffentlichte, waren bei Lesern...