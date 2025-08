Problempunkt Postplatz in Plauen: Wie Polizei und Stadt jetzt zusätzlich für Sicherheit und Ordnung sorgen wollen

Alkoholverbotszone und verstärkte Polizeipräsenz reichen Oberbürgermeister Steffen Zenner noch nicht aus, um das Sicherheitsgefühl am gefährlichsten Ort im Vogtland zu verbessern. Was er noch vorhat und wie Anlieger diesen Schritt finden.

Diese Entscheidung ist dem Plauener Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) offenbar so wichtig, dass er seinen Finanzausschuss aus der Sommerpause holt: Am kommenden Dienstag soll eine einberufene Sondersitzung beschließen, künftig einen „Bürgerpunkt“ als Anlaufstelle am Postplatz 5 einzurichten. Dafür sollen Räume angemietet werden - in...