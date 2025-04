Publikumsliebling Ute Menzel übers Altern, Sex und fast 40 Jahre auf der Plauener Bühne

Ute Menzel spielt in ihrer neuen Rolle am Theater Plauen-Zwickau eine Seniorin, die mit Konventionen bricht. Was sie noch immer an der Bühne reizt, was sie am Altern nervt und wann für sie Schluss ist.

Ute Menzel nervt, welche Rollen gemeinhin für ältere Frauen geschrieben sind. Gerade in der Weltliteratur. Von Männern. „In den Klassikern sind da die Hexen, Kupplerinnen oder Tratschweiber“, sagt sie. „Oder man muss sehr oft jünger oder einen Mann spielen, um eine spannende Rolle zu bekommen.“ Ute Menzel nervt, welche Rollen gemeinhin für ältere Frauen geschrieben sind. Gerade in der Weltliteratur. Von Männern. „In den Klassikern sind da die Hexen, Kupplerinnen oder Tratschweiber“, sagt sie. „Oder man muss sehr oft jünger oder einen Mann spielen, um eine spannende Rolle zu bekommen.“