Rodauer Männerchor sagt sein geplantes Waldkonzert ab

Es sollte am Sonntag das zehnte Waldkonzert sein. Warum es ausfällt.

Der Männerchor Liederkranz 1838 Rodau hat die Reißleine gezogen und sein für Sonntag angekündigtes Waldkonzert abgesagt. Darüber hat Wolfgang Bunzel vom Männerchor informiert. Die Wetterprognose habe dem Chor zur Absage bewegt, so Bunzel. Einige Wettermodelle kündigten in den vergangenen Tagen für Sonntag Regen an. „Das macht eine solche...