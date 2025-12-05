Rößnitz: Statt zur Reederei in die Tischlerei

Es gibt sie noch, die echten Handwerker. Wie etwa die Fritzschs in ihrer Tischlerei in Rößnitz. Der Familienbetrieb ist in der dritten Generation tätig - die vierte könnte folgen.

Da freut sich auch Thomas Fritzsch, der Inhaber des Familienbetriebes. „Mein Opa hatte die Tischlerei einst aufgebaut, im April, Mai im Jahr 1955." Zu Helmut Fritzsch gibt es eine schöne Episode. „Die Mauern für die Werkstatt, die neben dem Wohnhaus entstehen sollte, waren schon gezogen." Doch in der Mitte der zukünftigen Werkstatt...