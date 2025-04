Säx Men Dance Contest der Männerballette in Plauen - Extremwanderin Christin Ziehr staunt: „Wahnsinn, was die Jungs so draufhaben“

Eine Tanzshow mit akrobatischen Flugeinlagen und Klamauk ist der Männerballettwettbewerb des Wemaer Carneval-Club im Haus Vogtland. Was Extremwanderin Christin Ziehr dort zu suchen hatte und warum es bei einem 82-Jährigen jetzt wieder kribbelt.

Die Fünfte Jahreszeit in Plauen ist erst dann vorbei, wenn der Säx Men Dance Contest im Haus Vogtland über die Bühne gegangen ist. Am Samstag präsentierten die Gastgeber des Wemaer Carneval-Club (WKC) Sachsens schönste Männerbeine in vollendeter Bewegung. Bei der 13. Auflage des Wettbewerbes um die Goldene Wade lieferten sechs bis in die...