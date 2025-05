Salzburg, Karlsbad, Warschau: Überraschende Direktverbindungen ab Plauen

Das Vogtland ist schlecht angebunden? Stimmt so nicht ganz. „Freie Presse“ hat elf Direktverbindungen mit Bus und Bahn ab Plauen herausgesucht — mit teils verblüffendem Ergebnis, wie weit man ohne Umstieg kommt.

Abhauen. Vor dem langen Himmelfahrt-Wochenende träumen davon viele Vogtländer. Wie weit kommt man ab Plauen, wenn man das Auto stehen lässt ohne Umsteigen? Wie lange ist die Reisezeit und was kostet das? Die Region gilt gemeinhin als schlecht angebunden, was den Fernverkehr der Bahn betrifft. „Freie Presse“ hat Direktverbindungen per Zug...