Sanierung der Kemmler-Oberschule in Plauen: Diese Bauarbeiten stehen jetzt an

Rund um die Bildungseinrichtung in der Ostvorstadt laufen Bau- und Abrissarbeiten. Ab Anfang August soll die neue Turnhalle entstehen. Was mit den alten Räumen geschieht.

Die Kemmler-Oberschule in der Ostvorstadt wird bis Weihnachten kommenden Jahres eine Baustelle sein. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Voraussichtlich in der letzten Ferienwoche, am 4. August, soll der Bau der neuen Einfeldturnhalle starten.