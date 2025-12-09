Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Sauna-Manufaktur aus dem Vogtland eröffnet Showroom auf Mallorca: „Es ist ganz gut, wenn man vor Ort etwas zeigen kann“

Geschäftsführerin Nicole Erdmann macht es sich auf einem Ausstellungsstück bequem.
Geschäftsführerin Nicole Erdmann macht es sich auf einem Ausstellungsstück bequem. Bild: Ellen Liebner
Seit Oktober 2025 unterhält Nicole Erdmann für ihr Unternehmen einen Showroom auf Mallorca.
Seit Oktober 2025 unterhält Nicole Erdmann für ihr Unternehmen einen Showroom auf Mallorca. Bild: Erdmann Sauna & Spa
Von minimalistisch bis rustikal - das Portfolio des Saunaherstellers ist breit gefächert.
Von minimalistisch bis rustikal - das Portfolio des Saunaherstellers ist breit gefächert. Bild: Ellen Liebner
Geschäftsführerin Nicole Erdmann macht es sich auf einem Ausstellungsstück bequem.
Geschäftsführerin Nicole Erdmann macht es sich auf einem Ausstellungsstück bequem. Bild: Ellen Liebner
Seit Oktober 2025 unterhält Nicole Erdmann für ihr Unternehmen einen Showroom auf Mallorca.
Seit Oktober 2025 unterhält Nicole Erdmann für ihr Unternehmen einen Showroom auf Mallorca. Bild: Erdmann Sauna & Spa
Von minimalistisch bis rustikal - das Portfolio des Saunaherstellers ist breit gefächert.
Von minimalistisch bis rustikal - das Portfolio des Saunaherstellers ist breit gefächert. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Sauna-Manufaktur aus dem Vogtland eröffnet Showroom auf Mallorca: „Es ist ganz gut, wenn man vor Ort etwas zeigen kann“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Erfolgsgeschichte von Erdmann Saunabau hat 1993 im Vogtland begonnen. Heute realisiert das Unternehmen Luxus-Saunaprojekte weltweit. Der neue Showroom auf Mallorca ist ein weiterer Meilenstein.

Erst Paris, jetzt Mallorca – das vogtländische Familienunternehmen Erdmann Saunabau & Spa erweitert seinen Wirkungskreis über die Landesgrenzen hinaus. Der Saunahersteller aus Weischlitz hat auf der Baleareninsel erstmals einen Showroom eröffnet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
28.11.2025
2 min.
Vogtland-Sparkasse muss Geldautomaten im Globus-Markt abbauen
Globus-Markt in Weischlitz: Die Sparkasse Vogtland muss ihren Geldautomaten demontieren.
Nach Angaben des Geldhauses hat der Einzelhandelskonzern den Mietvertrag gekündigt. Was über die Hintergründe bekannt ist.
Swen Uhlig
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
08.11.2025
4 min.
Vogtländischer Unternehmer blickt bewegt auf den 9. November 1989: „Der Tag, an dem die Mauer fiel, war der schönste in meinem Leben“
Für ein Anti-Wehrdienst-Plakat wurde der Vogtländer Bernd Erdmann vom DDR-Regime mit Freiheitsentzug bestraft.
Ein Anti-Wehrdienst-Plakat wurde ihm zum Verhängnis: Seine freie Meinungsäußerung hat Bernd Erdmann in den 1980er-Jahren mit einer Freiheitsstrafe bezahlt, die sein Leben prägte.
Claudia Bodenschatz
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
Mehr Artikel