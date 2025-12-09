Sauna-Manufaktur aus dem Vogtland eröffnet Showroom auf Mallorca: „Es ist ganz gut, wenn man vor Ort etwas zeigen kann“

Plauen
Die Erfolgsgeschichte von Erdmann Saunabau hat 1993 im Vogtland begonnen. Heute realisiert das Unternehmen Luxus-Saunaprojekte weltweit. Der neue Showroom auf Mallorca ist ein weiterer Meilenstein.
Erst Paris, jetzt Mallorca – das vogtländische Familienunternehmen Erdmann Saunabau & Spa erweitert seinen Wirkungskreis über die Landesgrenzen hinaus. Der Saunahersteller aus Weischlitz hat auf der Baleareninsel erstmals einen Showroom eröffnet.
