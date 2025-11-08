Vogtländischer Unternehmer blickt bewegt auf den 9. November 1989: „Der Tag, an dem die Mauer fiel, war der schönste in meinem Leben“

Ein Anti-Wehrdienst-Plakat wurde ihm zum Verhängnis: Seine freie Meinungsäußerung hat Bernd Erdmann in den 1980er-Jahren mit einer Freiheitsstrafe bezahlt, die sein Leben prägte.

Es gibt Tage, die so viel verändern, dass man sie in der Rückschau nicht nur mit einem Erlebnis verbindet, sondern mit einem ganzen Lebensabschnitt. Der 9. November 1989, jener Donnerstag, an dem in Berlin die Mauer fiel, ist so ein Tag.