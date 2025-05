Schlangestehen für frische Brötchen: Warum dieser Bäcker an der Talsperre Pöhl so gefragt ist

Für die Camper am Gunzenberg hat die Saison mit einer schlechten Nachricht begonnen: Das Lokal „Zur Auszeit“ und das angeschlossene Lädchen bleiben zu. Auch die Backwarenversorgung ist davon betroffen. Doch nun gibt es eine Zwischenlösung.

Ob im Zelt, Bulli oder Wohnmobil: Campingurlaub liegt im Trend. Auch in der Region ist das zu spüren. Denn die Talsperre Pöhl ist nicht nur ein beliebter Ort für Tagesausflügler. Urlauber und Dauergäste fühlen sich am Vogtländischen Meer genauso wohl. Der elf Hektar große Campingplatz am Gunzenberg zählt 126 Stellplätze und 770...