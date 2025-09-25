Schon 300 Besucher: Ausstellung über die ältesten Straßen Pausas wird verlängert

Plauen
Die aktuelle Schau des Heimatvereines ist nun auch noch im Oktober zu sehen. Es geht um Straßen, Geschäfte und Menschen. Am Freitag gibt’s zudem ein Schmankerl.
Auf eine Zeitreise durch die 23 ältesten Straßen und Gassen der Stadt Pausa kann man jetzt noch ein Stück länger gehen. Geöffnet ist die Schau im Heimateck außer am 27. und 28. September nun auch an den Sonntagen 5. und 12. Oktober, jeweils von 14 bis 17.30 Uhr. Am 26. September laden Ute Arnold und Ekkehard Weigelt um 17.30 Uhr zudem...
