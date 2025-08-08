Schulstart im Vogtland: Polizei kontrolliert Schulwege

Mit Schulbeginn rückt die Polizeipräsenz in den Fokus. Es gelten spezielle Regeln. Doch welche sind das?

Am Montag beginnt die Schule wieder. Die Polizei rückt deshalb die Sicherheit auf den Schulwegen in einen besonderen Fokus. Zwischen dem 11. und 29. August führen Beamte Kontrollen vor Schulen im Vogtlandkreis durch. Dabei wird insbesondere das Tempolimit überwacht, das dort meist 30 oder 50 km/h beträgt, teilt die Polizei mit und verweist auf...