Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anlässlich des Schulstarts kommende Woche kontrolliert die Polizei verstärkt.
Anlässlich des Schulstarts kommende Woche kontrolliert die Polizei verstärkt. Bild: Symbolfoto: Sven Grundmann - stock.adobe.com
Anlässlich des Schulstarts kommende Woche kontrolliert die Polizei verstärkt.
Anlässlich des Schulstarts kommende Woche kontrolliert die Polizei verstärkt. Bild: Symbolfoto: Sven Grundmann - stock.adobe.com
Plauen
Schulstart im Vogtland: Polizei kontrolliert Schulwege
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Schulbeginn rückt die Polizeipräsenz in den Fokus. Es gelten spezielle Regeln. Doch welche sind das?

Am Montag beginnt die Schule wieder. Die Polizei rückt deshalb die Sicherheit auf den Schulwegen in einen besonderen Fokus. Zwischen dem 11. und 29. August führen Beamte Kontrollen vor Schulen im Vogtlandkreis durch. Dabei wird insbesondere das Tempolimit überwacht, das dort meist 30 oder 50 km/h beträgt, teilt die Polizei mit und verweist auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
11.03.2025
2 min.
Zu schnell, keinen Gurt angelegt - Polizei kontrolliert Verkehr vor Schulen im Vogtland
Die Polizei hat den Verkehr vor Schulen kontrolliert.
Auffällig war mehrfach das Verhalten von Autofahrern in Verbindung mit der Schülerbeförderung. Bei Warnblicklicht an den Bussen gelten besondere Regeln.
Lutz Kirchner
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
17:36 Uhr
2 min.
Start ins neue Schuljahr: Was Familien im Vogtland jetzt zum Schülerverkehr wissen sollten
Rund 11.000 Schüler im Vogtlandnetz fahren mit Bus und Bahn zur Schule.
Sechs Wochen Ferien sind vorbei, am Montag beginnt wieder der Unterricht. Wer mit Bus und Bahn zur Schule fährt, muss sich auf einigen Linien auf Einschränkungen einstellen.
Nancy Dietrich
Mehr Artikel