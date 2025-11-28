Schwarzer Freitag auf A 72 im Vogtland: Zwei Unfälle binnen zwei Stunden mit Sperrung der Fahrbahn

Plauen
Viele Pendler sind am Freitag zu spät nach Hause gekommen: Nach einem Unfall auf der Autobahn 72 gegen 14.30 Uhr kam es kurz nach 16 Uhr zu einem weiteren. Zweimal wurde die Fahrbahn gesperrt.
Auf der A 72, Fahrtrichtung Leipzig, ereignete sich am Freitag gegen 14.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Die Autobahn war kurz nach der Auffahrt Plauen-Ost gesperrt.
