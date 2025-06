Schwere Gewitter im Vogtland: So sieht die Schadensbilanz aus

Die kräftigen Gewitter der vergangenen Tage haben zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren im Vogtland geführt. Sie mussten wegen entwurzelter Bäume ausrücken - so etwa am Schneckenstein, im Plauener Norden und in Lengenfeld.

Gewitter mit zum Teil sturmartigen Böen haben seit Samstag zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren im Vogtland wegen umgestürzter Bäume geführt. Das meldete die Rettungsleitstelle in Zwickau am Montag auf Nachfrage. Über das gesamte Gebiet des Vogtlands sei es immer wieder zu Einsätzen wegen Windbruchs gekommen. Dabei seien einzelne Bäume...