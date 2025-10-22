Schwerer Verkehrsunfall in Plauen auf regennasser Straße: Auto mit vier Menschen prallt gegen mehrere Bäume

Plauen
Der Unfall hatte sich am Dienstagnachmittag bei Oberlosa ereignet. Die Straße An der Lohe war mehrere Stunden gesperrt.
Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Dienstagnachmittag auf der Straße An der Lohe bei Oberlosa gegeben. Dabei wurden drei Menschen schwer, der Fahrer leicht verletzt. Der 28-Jährige war laut Polizei zu schnell unterwegs. Gegen 16.15 Uhr kam er mit einem VW aus Stöckigt kommend in einer abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn...
