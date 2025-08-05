Seidenweberei Plauen zahlungsunfähig: So soll es laut dem Insolvenzverwalter jetzt weitergehen

Plauen
Für die textilen Luxusprodukte des Traditionsunternehmens gab es zuletzt eine geringere Nachfrage. Welche Schritte laut dem Insolvenzverwalter nun geplant sind und ob man schon nach Investoren sucht.
In der vergangenen Woche hat die Plauener Seidenweberei die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Laut dem vom Amtsgericht Chemnitz beauftragten vorläufigen Insolvenzverwalter Dirk Herzig von der Firma Schultze und Braun sei der Grund die eingetretene Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens. Besonders Umsatzeinbrüche im ersten Halbjahr...
