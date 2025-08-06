Sicherheit am Plauener Postplatz: Steht die „Bürgerpunkt“-Idee des Oberbürgermeisters auf der Kippe?

Eigentlich sollte der städtische Finanzausschuss in einer Sondersitzung den Abschluss eines Mietvertrages für geeignete Räume im Plauener Landratsamtes auf den Weg bringen. Doch es kam anders.

Die Rathaus-Polizisten müssen vorerst keine Kisten packen, um neue Räume in der ehemaligen Versicherungsfiliale von Signal Iduna am Eingang des Plauener Landratsamtes zu beziehen. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) konnte sich am Dienstag in der Sondersitzung des städtischen Finanzausschusses mit seiner Idee, in den derzeit...