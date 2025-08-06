Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sicherheit am Plauener Postplatz: Steht die „Bürgerpunkt“-Idee des Oberbürgermeisters auf der Kippe?

Im Erdgeschoss des Plauener Landratsamtes soll der „Bürgerpunkt“ eingerichtet werden.
Im Erdgeschoss des Plauener Landratsamtes soll der „Bürgerpunkt“ eingerichtet werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Sicherheit am Plauener Postplatz: Steht die „Bürgerpunkt“-Idee des Oberbürgermeisters auf der Kippe?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Eigentlich sollte der städtische Finanzausschuss in einer Sondersitzung den Abschluss eines Mietvertrages für geeignete Räume im Plauener Landratsamtes auf den Weg bringen. Doch es kam anders.

Die Rathaus-Polizisten müssen vorerst keine Kisten packen, um neue Räume in der ehemaligen Versicherungsfiliale von Signal Iduna am Eingang des Plauener Landratsamtes zu beziehen. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) konnte sich am Dienstag in der Sondersitzung des städtischen Finanzausschusses mit seiner Idee, in den derzeit...
