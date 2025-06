Sie sagen Adieu: Die Sprangers öffneten zu Pfingsten letztmals ihre Mühle in Thossen

Abschied nehmen heißt es im Plauener Umland: Eine frühere Mühle hatte dort zum allerletzten Mal ihre Türen geöffnet. Schon früh am Tag kamen die ersten Besucher.

Die Staudtenmühle im kleinen Örtchen Thossen im Plauener Umland hat am Pfingstmontag zum letzten Mal die Türen für ein breites Publikum geöffnet. Grund: Das Ehepaar Petra und Theo Spranger verabschiedet sich nun in den Ruhestand. Doch beim Mühlentag gab es noch einmal Führungen durch die ehemalige Mühle, die bis Mitte der 1970er-Jahre in...