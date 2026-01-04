Simson-Diebstahl in Pöhl mit überraschendem Ausgang

Plauen
Weil er sein Moped gut gesichert hat, hatte ein Vogtländer jetzt Glück im Unglück, denn weit kamen die Diebe nicht.
Ein Diebstahl mit überraschendem Ausgang hat sich am Samstag im Pöhler Ortsteil Barthmühle ereignet. Wie die Polizeidirektion Zwickau informierte, drangen unbekannte Täter zwischen 12.15 und 12.20 Uhr in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Triebtal ein. Dort stahlen sie eine rote Simson S51 im Wert von rund 3000 Euro –...
