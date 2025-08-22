Simson Fahrer fährt ungebremst auf Auto bei Neuensalz: 18-Jähriger schwer verletzt

Plauen
Es ist der zweite Unfall auf der B169 binnen 24 Stunden. Was passiert ist.
Am Donnerstagnachmittag ist ein 18-jähriger Simsonfahrer ungebremst auf einen Dacia aufgefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf der B169 bei Neuensalz. Diese ist nach dem Ereignis in beide Richtungen gesperrt gewesen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 66-jährige Dacia-Fahrer aus Mechelgrün kommend in die Alte Theumaer Straße...
