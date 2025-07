Simson-Unfall im Vogtland - Teenager schwer verletzt

Im vogtländischen Pausa ist ein Mopedfahrer an einer Kreuzung gestürzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Sturz an einer Kreuzung in Pausa ist ein Mopedfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Donnerstagfrüh. Dort war gegen 8 Uhr ein 15-Jähriger mit seiner Simson S 51 auf der Paul-Scharf-Straße unterwegs, als sich an der Kreuzung Scheunenstraße ein Hyundai näherte. Der...