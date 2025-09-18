So ist der Stand der Bauarbeiten auf der B 282 an der Landesgrenze zu Thüringen

Plauen
Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Straßensanierung zwischen Schleiz und Langenbach ging schneller als geplant.
Auf der B 282 zwischen Schleiz und Plauen gibt es wieder freie Fahrt. Seit 18. August war die Bundesstraße ab dem Abzweig Oberböhmsdorf in Richtung Plauen wegen Fahrbahnsanierung gesperrt gewesen. Kurz darauf wurde unter Vollsperrung auch in Langenbach begonnen, die Ortsdurchfahrt zu sanieren. Weiträumige Umleitungen waren die Folge....
