„Solidarität für Rojava“: Kundgebung am Freitag in Plauen angemeldet

Plauen
Laut Landratsamt wurde am Nachmittag in der Innenstadt eine Versammlung angekündigt. Auflagen wie Alkoholverbot wurden erteilt.
Am Freitag ist für 16 Uhr eine Kundgebung auf dem Postplatz in Plauen angemeldet worden. Nach Angaben des Landratsamtes handelt es sich um eine Versammlung, die von einer Privatperson angezeigt wurde. Als Thema wurde eine „Solidaritätskundgebung für Rojava“ benannt. Rojava ist ein kurdisches Siedlungsgebiet im Nordosten von Syrien. Die Zahl...
