Sommerfest in der Siedlung Sorga: So wird gefeiert

Die Siedler sind in der Stadt auch fürs Feiern bekannt. Am Freitagabend ist der Auftakt. Worauf sich Besucher alles freuen können.

In der Plauener Siedlung Sorga wird am Wochenende wieder groß gefeiert. Bereits am Freitag wird es zur Eröffnung um 18 Uhr eine musikalische Einstimmung mit dem Siedlerchor geben. Danach, ab 20 Uhr, spielen die Schalmeienfreunde Falkenstein auf, bevor es zum Lampionumzug geht. Am Samstag sind dann Jung und Alt von 14 bis 18 Uhr zum großen...