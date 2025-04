Spatenstich für neue Feuerwache im Plauener Westen: „Das Zusammenschmelzen war schmerzhaft“

Für 3,7 Millionen Euro entsteht im Ortsteil Neundorf ein modernes Gebäude. Der Weg bis zum Spatenstich war steinig. Doch nun herrscht Zuversicht - auch mit Blick auf den Fertigstellungstermin.

Jonathan ist erst vier Jahre alt, doch den Spaten hält er schon wie ein Großer. In Mini-Feuerwehruniform steht der Junge auf einem Sandhügel. Dann schreitet er zur Tat. Mit Kraft wuchtet er die kleine Schippe in die Erde. Und nochmal. So, wie es die Erwachsenen um ihn herum vormachen beim Spatenstich für die neue Feuerwache im Plauener Westen.