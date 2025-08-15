Spezialfahrzeughersteller aus Plauen: Wie viel Rüstung steckt mittlerweile in Binz?

Plauen
Der Anteil der am Plauener Leuchtsmühlenweg produzierten Fahrzeuge in Tarnlackierung wächst - das wurde beim Besuch des sächsischen Wirtschaftsministers am Freitag deutlich. Das gefällt nicht jedem.
In Plauen gestartet war der thüringische Spezialfahrzeughersteller Binz im Frühjahr 2021. Ein halbes Jahr zuvor hatte der Münchener MAN-Konzern seine Pläne öffentlich gemacht, den Standort seines Bus Modification Centers in der Stadt aufgeben zu wollen. Binz kaufte MAN das Werk ab und übernahm die noch verbliebenen rund 80 Mitarbeiter....
