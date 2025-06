Sportforum Vogtland nimmt weiter Gestalt an: Wird an alle künftigen Besucher gedacht?

Auf dem Außengelände der neuen Dreifeldsporthalle am Plauener Lessing-Gymnasium wurde eine große Treppe errichtet. Das hat eine Frage aufgeworfen.

Die neue Dreifeldturnhalle am Lessing-Gymnasium, das künftige Sportforum Vogtland, soll in zehn Wochen fertig sein. Doch bis 31. Juli sind noch verschiedene Arbeiten nötig. Zunächst soll der Betrieb für die Schulen starten, später der Vereinssport. Auch Wettkämpfe sollen stattfinden. An solchen haben auch Zuschauer Freude, die aufgrund...