Staatsschutz ermittelt: Gedenktafel der Synagoge in Plauen gestohlen

An die Synagoge, die die Nazis 1938 in Plauen niederbrannten, erinnerte eine Gedenktafel. In der Nacht zu Montag wurde sie gestohlen. Was bislang zu dem Fall bekannt ist.

Die Gedenktafel der einstigen Synagoge in Plauen an der Engelstraße wurde in der Nacht zum Montag gestohlen. Das hat die Polizei auf Anfrage von der „Freien Presse“ bestätigt. Der Staatsschutz ermittelt. Derzeit sei jedoch nicht geklärt, ob es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund handelt, sagte Polizeisprecherin Christina... Die Gedenktafel der einstigen Synagoge in Plauen an der Engelstraße wurde in der Nacht zum Montag gestohlen. Das hat die Polizei auf Anfrage von der „Freien Presse“ bestätigt. Der Staatsschutz ermittelt. Derzeit sei jedoch nicht geklärt, ob es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund handelt, sagte Polizeisprecherin Christina...