Stadtwerke Strom Plauen senken Strompreis

Plauen.

Die Stadtwerke Strom Plauen senken ihre Verbrauchspreise zum 1. Juli, teilt das Unternehmen mit. Nach der Hochpreisphase des vergangenen Jahres sei eine Entspannung der Märkte festzustellen. Rückläufige Großhandelspreise geben die Stadtwerke an ihre Kunden weiter und senken den Verbrauchspreis im Sondervertrag Plauen Privat Strom um 3,22 Cent je Kilowattstunde (kWh) brutto auf 36,03 Cent je kWh brutto. Die Anpassung in angelehnte Sonderverträge werde sich auf ähnlichem Niveau bewegen. Grundpreise bleiben unverändert. "Mit der Preissenkung geben wir Beschaffungsvorteile an unsere Kundinnen und Kunden weiter", sagt Stadtwerke-Chef Peter Kober. Die Kosten für Privatkunden mit einem Durchschnittsverbrauch von jährlich 1700 kWh betragen somit statt 755,93 Euro künftig 701,19 Euro brutto pro Jahr. Betroffene Kunden werden in den kommenden Tagen noch schriftlich informiert. (us)