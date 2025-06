Plauen 16.06.2025

Starkregen am Sonntag: So war die Lage in Plauen - Feuerwehrauto in Unfall verwickelt - Open-Air-Musical findet statt

Während der Friesenbach wieder einen hohen Pegel erreichte, musste die Aufführung des Sommermusicals „Der Medicus" trotz tosenden Unwetters nicht ins Wasser fallen. Dies hatte das Ensemble einer Neuerung zu verdanken. 15 Einsätze in kurzer Zeit, so die Bilanz der Berufsfeuerwehr für den Unwetter-Sonntag. Es waren unter Wasser stehende Keller, verdreckte Gully-Deckel, überspülte Straßen, umgeknickte Bäume und ein Kabelbrand in der Celler Straße, um die sich die Kameraden kümmerten. Der Friesenbach habe laut Mitteilung der Stadt einen Pegelstand von 52...