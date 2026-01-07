MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Start-up aus Plauen und Estland will Schulunterricht in Sachsen revolutionieren

Luise Ludwig, Geschäftsführerin von „Koolestsolutions“.
Luise Ludwig, Geschäftsführerin von „Koolestsolutions“. Bild: Ellen Liebner
Die Software kann auf verschiedenen Geräten bedient werden.
Die Software kann auf verschiedenen Geräten bedient werden. Bild: Ellen Liebner
Luise Ludwig stellt ein Experiment vor.
Luise Ludwig stellt ein Experiment vor. Bild: Ellen Liebner
Luise Ludwig, Geschäftsführerin von „Koolestsolutions“.
Luise Ludwig, Geschäftsführerin von „Koolestsolutions“. Bild: Ellen Liebner
Die Software kann auf verschiedenen Geräten bedient werden.
Die Software kann auf verschiedenen Geräten bedient werden. Bild: Ellen Liebner
Luise Ludwig stellt ein Experiment vor.
Luise Ludwig stellt ein Experiment vor. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Start-up aus Plauen und Estland will Schulunterricht in Sachsen revolutionieren
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Plauener Unternehmen gründete zusammen mit einer Firma aus Estland ein neues Bildungsportal. Wie die digitale Lösung funktioniert und an welcher Schule im Vogtland sie schon eingesetzt wird.

Sächsische Schulkinder verlieren zunehmend Kompetenzen in naturwissenschaftlichen Fächern. Sie erreichen laut Bildungsstudien seltener Mindeststandards. Zudem macht ihnen das Lernen weniger Freude als früher.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
27.12.2025
3 min.
Restaurant Hempelsche Fabrik in Plauen: Chefwechsel an der Spitze der Betreibergesellschaft
Das Restaurant der Hempelschen Fabrik in der Plauener Elsteraue.
Sechs Wochen nach der Eröffnung des Lokals musste der Geschäftsführer den Posten räumen. Wie es nun weitergeht.
Swen Uhlig und Jonas Patzwaldt
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
16:00 Uhr
3 min.
Neues Plauener Spitzenrestaurant Hempelsche Fabrik lädt Ehrenamtliche zum Adventsessen ein: „Solidarität braucht Taten, nicht nur Worte“
Mitarbeiterin Anke Matteß serviert den Ehrenamtlichen den Hauptgang.
Dutzende Helferinnen und Helfer speisten am Sonntag in der neuen Gaststätte in der Elsteraue. Unternehmer Rainer Gläß erklärt, warum ihm diese Benefiz-Aktion wichtig war.
Jonas Patzwaldt
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
Mehr Artikel