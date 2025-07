Stifter retten Klavier im Plauener Handwerkerhof vor dem Verschleiß

In der Galerie des Unikat-Vereins steht seit fünf Jahren ein altes Klavier. Dessen Klang verschlechterte sich zuletzt zunehmend. Klavierbaumeister Olaf Kirst fand die Ursache heraus.

Der Unikat-Verein Plauen, Betreiber der Weberhäuser am Mühlgraben und des daran anschließenden Handwerkerhofes in der Elsteraue, kann sein Klavier reparieren lassen. Möglich macht das die Falkensteiner Erfal-Stiftung, teilt Unikat-Vereinschefin Kerstin Rüffer mit. Das Klavier steht seit fünf Jahren in der Galerie, die auch für...