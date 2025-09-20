Stopp! Warum dieses grüne Paradies mitten in Plauen für die Öffentlichkeit noch tabu bleibt

Der Weisbachsche Garten in der Plauener Elsteraue war bisher zu seltenen Gelegenheiten geöffnet. Stets war das Interesse groß. Doch wie kann man den Park vor Vandalismus schützen? Und wann wieder betreten? Die Stadt als Eigentümerin hat ein ambitioniertes Ziel.

Wer durch die Elsteraue, an den Weberhäusern und speziell an der Fabrik der Fäden im Weisbachschen Haus vorbeischlendert, fragt sich, wie es dort in dem verwunschen wirkenden Garten aussehen mag. Ein lindgrüner, hoher Metallzaun versperrt den Zugang, ebenso ein historisch anmutendes Tor. Dieses öffnet sich aktuell nur im Ausnahmefall. Doch...