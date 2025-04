Straftaten im Vogtland 2024: Plauen am stärksten von Kriminalität belastet

Die Kriminalstatistik für das Jahr 2024 beschreibt wieder Plauen als Hotspot für Straftaten. Welche Schwerpunkte die Polizei sieht, welche Probleme es gibt und wo der sicherste Ort im Vogtland liegt.

Trotz Sicherheitsgipfel und erhöhter Polizeipräsenz: Die höchste Kriminalitätsbelastung im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Zwickau weist erneut die Stadt Plauen auf. Obwohl in der Stadt im Vogtland weniger Einwohner als in Zwickau leben, wurde 2024 jede vierte polizeilich erfasste Straftat in Plauen begangen. Das geht aus der...