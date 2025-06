Tag der Architektur im Vogtland stellt außergewöhnliche Arbeiten vor

Alles außer Alltag: Das waren bestimmte Bauvorhaben im Vogtland für deren Architekten. Nun präsentieren sie ihre Leistungen einer breiteren Öffentlichkeit. Nicht immer war das Vogtland so vielfältig dabei.

Aus einer rohen Gebäudehülle in Ei-Form wird in Rodewisch ein moderner Kindergarten. Aus der denkmalgeschützten gründerzeitlichen Schalterhalle einer Bank in Plauen eine moderne Kieferorthopädie-Praxis. Aus einem ehemaligen Umspannwerk in Rautenkranz die Wohnung und Galerie einer Künstlerin. Mit diesen und weiteren Projekten ist das Vogtland...