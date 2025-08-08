Termin für Freigabe der neu gebauten Turnstraße in Plauen steht fest

Rund ein Jahr war gebaut worden, um die Verkehrsführung in Nähe des Plauener Stadtbades neu zu ordnen. Nun ist der Bauabschluss in Sicht.

Der Ausbau der Turnstraße steht vor dem Abschluss. Die Stadtverwaltung hat jetzt für Donnerstag, 14. August, um 15.30 Uhr die offizielle Eröffnung der neu ausgebauten Straße durch Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) und Baubürgermeisterin Kerstin Wolf angekündigt. Vor rund einem Jahr war mit den Bauarbeiten begonnen worden.