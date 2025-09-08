Turbulente Debatte um neuen Spielplatz an der Drachenhöhle Syrau: Wofür sich eine Gemeinderätin der AfD entschuldigen musste

Mit einer Flugblatt-Aktion in den Ortsteilen Leubnitz und Mehltheuer waren Investitionen der Gemeinde Rosenbach im Ortsteil Syrau in Frage gestellt worden. Stein des Anstoßes: 75.000 Euro für den neuen Spielplatz an der Drachenhöhle. Was dann alles herauskam.

Der Rosenbacher Bürgermeister Michael Frisch (parteilos) gab zwar wie immer zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung Informationen an die gewählten Bürgervertreter. Doch eines war dieses Mal anders: Ungewöhnlich viele Einwohner waren dabei. Fast reichten die Stühle nicht aus.