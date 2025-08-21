Unfall auf B 169 im Vogtland: Zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochabend zwischen Neuensalz und Mechelgrün ereignet.

Schwerer Unfall am Mittwoch um 18.40 Uhr auf der B 169 zwischen Mechelgrün und Neuensalz: Der 67-jährige Fahrer eines VW Polo war in Richtung Neuensalz unterwegs. Kurz vor dem Abzweig nach Theuma wollte der Autofahrer einen Lkw überholen. Dazu scherte er nach links aus. Dabei stieß er mit einem VW Beetle im Gegenverkehr zusammen, wie die...