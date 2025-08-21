Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein schwerer Unfall passierte am Mittwochabend auf der B 169.
Ein schwerer Unfall passierte am Mittwochabend auf der B 169.
Plauen
Unfall auf B 169 im Vogtland: Zwei Schwerverletzte
Redakteur
Von Tino Beyer
Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochabend zwischen Neuensalz und Mechelgrün ereignet.

Schwerer Unfall am Mittwoch um 18.40 Uhr auf der B 169 zwischen Mechelgrün und Neuensalz: Der 67-jährige Fahrer eines VW Polo war in Richtung Neuensalz unterwegs. Kurz vor dem Abzweig nach Theuma wollte der Autofahrer einen Lkw überholen. Dazu scherte er nach links aus. Dabei stieß er mit einem VW Beetle im Gegenverkehr zusammen, wie die...
