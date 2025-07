Ungewöhnliches Konzept: Diese Vogtländer machen sich mit Bestattungsunternehmen für Mensch und Tier selbstständig

Abschiednehmen befreit sich stetig von alten Traditionen. Gabi Kühn und Karl-Wilhelm Schlenther geben individuellen Wünschen Raum - ganz gleich ob beim Verlust eines geliebten Menschen oder Tieres.

Gabi Kühn dreht das bunte Kästchen sorgsam in der Hand. Das aufgemalte Motiv erinnert in Teilen an Vincent van Goghs Sternennacht. Die Ähnlichkeit ist gewollt. „Es ist ein Fötensarg“, so Kühn. Ein Sarg für Sternenkinder. Die junge Frau spricht den Fakt liebevoll, aber ohne jede Scheu aus. Jede Berührungsangst mit dem Tod wäre auch fehl...