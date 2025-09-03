Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Unternehmer rettet Wasserturm im Vogtland, öffnet ein Café – und er plant eine einzigartige Übernachtungsmöglichkeit

Der Wasserturm in Syrau. Bild: Simone Zeh
Der Wasserturm in Syrau. Bild: Simone Zeh
Plauen
Unternehmer rettet Wasserturm im Vogtland, öffnet ein Café – und er plant eine einzigartige Übernachtungsmöglichkeit
Von Simone Zeh
Viele Jahre fristete der Wasserturm Syrau ein Schattendasein. Ein Unternehmer hat ihn gekauft. Er hat Spannendes vor.

Der kleine Ort Syrau ist bekannt für die Drachenhöhle und die Windmühle. Und es gibt noch eine dritte Attraktion – doch zuletzt fristete sie ein Schattendasein: „Der Wasserturm ist das dritte Wahrzeichen“, sagt Unternehmer Andreas Scherf. Er will dem von Weitem sichtbaren Gebäude jetzt neues Leben einhauchen.
