Unternehmer rettet Wasserturm im Vogtland, öffnet ein Café – und er plant eine einzigartige Übernachtungsmöglichkeit

Viele Jahre fristete der Wasserturm Syrau ein Schattendasein. Ein Unternehmer hat ihn gekauft. Er hat Spannendes vor.

Der kleine Ort Syrau ist bekannt für die Drachenhöhle und die Windmühle. Und es gibt noch eine dritte Attraktion – doch zuletzt fristete sie ein Schattendasein: „Der Wasserturm ist das dritte Wahrzeichen“, sagt Unternehmer Andreas Scherf. Er will dem von Weitem sichtbaren Gebäude jetzt neues Leben einhauchen.