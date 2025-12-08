Vandalismus, Dreck und Drogen: Deshalb sind manche Eingänge eines Parkhauses im Plauener Zentrum jetzt dauerhaft geschlossen

Wer sein Auto nicht darin abstellt, hat künftig keinen Zutritt ins Cityparkhaus, das auch mit dem Einkaufszentrum Stadt-Galerie verbunden ist - zumindest nicht von überall. Es geht um die Sicherheit.

Rund um die Uhr kommt man nicht mehr in das Cityparkhaus in der Plauener Innenstadt, in welchem sich auch viele Wohnungen befinden. Das sei zwar teils kein ganz neuer Zustand, heißt es auf Nachfrage der „Freien Presse" seitens der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Plauen. Doch jetzt fällt es richtig auf. Denn überall hängen Zettel, die auf die...