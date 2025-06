Vergessenes Juwel im Vogtland: Was sich jetzt tun soll

Seit diesem Jahr wird das Gelände rund um die Burgsteinruinen bei Krebes nicht mehr gepflegt. Der Zugang ist nicht mehr ohne Weiteres möglich. Wie sich daran etwas ändern könnte.

Jahrzehntelang lagen die Burgsteinruinen zwischen Krebes und Ruderitz unberührt. Das war in der DDR-Zeit, als das Gebiet um Krebes im Sperrgebiet an der Grenze zur BRD lag. Der jetzige Zustand erinnert ein bisschen daran. Denn seit diesem Jahr kümmert sich keiner mehr so richtig um die geheimnisvollen Ruinen. Sie sind Reste einer ehemaligen...