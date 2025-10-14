Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen. Bild: Patrick Seeger/dpa
Update
Plauen
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn hat zu Einschränkungen im Pendlerverkehr geführt. Was passiert ist.

Am Dienstagmorgen gegen 6.25 Uhr hat sich auf der A 72 in Fahrtrichtung Hof kurz nach der Anschlussstelle Pirk ein Verkehrsunfall ereignet. Laut der Polizeidirektion Zwickau sollen daran ein Toyota und ein Skoda beteiligt gewesen sein. Die beiden Fahrzeuge stießen beim Fahrstreifenwechsel zusammen. Ein Auto konnte daraufhin die Fahrt nicht...
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
26.09.2025
1 min.
Unfall auf A 72 bei Plauen führt zu Behinderungen im Berufsverkehr
Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall auf der A72.
Ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen samt anschließender Bergung auf der vogtländischen Pendlerstrecke.
Jonas Patzwaldt
06.10.2025
1 min.
Auffahrunfall auf A72 bei Plauen führt zu großem Sachschaden
Auf der A72 in Höhe der Raststätte Vogtland ist es zu Einschränkungen gekommen.
Nach einem Unfall auf Höhe der Raststätte Vogtland ist es zu Behinderungen im Verkehr gekommen.
Jonas Patzwaldt
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel