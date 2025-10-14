Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk

Plauen
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn hat zu Einschränkungen im Pendlerverkehr geführt. Was passiert ist.
Am Dienstagmorgen gegen 6.25 Uhr hat sich auf der A 72 in Fahrtrichtung Hof kurz nach der Anschlussstelle Pirk ein Verkehrsunfall ereignet. Laut der Polizeidirektion Zwickau sollen daran ein Toyota und ein Skoda beteiligt gewesen sein. Die beiden Fahrzeuge stießen beim Fahrstreifenwechsel zusammen. Ein Auto konnte daraufhin die Fahrt nicht...
