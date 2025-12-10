MENÜ
Monika Lorenz, Ursula Scheurig, Günter Schneider und Oliver Lommatzsch (von links) mit zwei Paketen sowie Diakonie-Mitarbeiterin Bianca Däumler (stehend rechts). Bild: Simone Zeh
Monika Lorenz, Ursula Scheurig, Günter Schneider und Oliver Lommatzsch (von links) mit zwei Paketen sowie Diakonie-Mitarbeiterin Bianca Däumler (stehend rechts). Bild: Simone Zeh
Plauen
Vogtländer packen Geschenke für Kinder
Von Simone Zeh
„Weihnachten im Schuhkarton“ gilt als die weltweit größte Hilfsaktion für bedürfte Kinder vor dem Fest. Mehr als 600 Geschenke kamen allein in Plauen zusammen.

Etwa 250 Geschenkpakete stapelten sich in der Versöhnungskirche am Chrieschwitzer Hang in Plauen. Viele Menschen hatten diese für die Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gepackt. Zahlreiche Pakete wurden auch in der christlichen Buchhandlung „Conception Seidel“ in Plauen abgegeben. Genauso wurde im kleinen Ort Stelzen gesammelt -...
